В ряде подмосковных муниципалитетов появятся новые руководители

КРАСНОГОРСК, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства анонсировал появление новых глав в городских округах Зарайск, Озеры и Краснознаменск, а также в Солнечногорском районе и ЗАТО Власиха, передает корреспондент РИА Новости.

По словам главы региона, Виктор Петрущенко приступил к руководству Зарайском, Владимир Слепцов — Солнечногорском, Алла Черкасова — Озерами, Виктория Коваленко — Краснознаменском, а Альберт Алябьев — ЗАТО Власиха.

Все названные главы пока официально не избраны и являются исполняющими обязанности.

В свою очередь зампредседателя правительства Московской области — руководитель главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная отметила, что главами муниципалитетов, покинувшими свои посты, допущено ослабление внимания к реализации основ управления.

"Основами кадровой политики в регионе являются эффективность и профессионализм управления", — заявила она.