В дне донора приняли участие более 40 жителей Реутова

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Реутове прошел день донора, в рамках акции кровь сдали более 40 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Реутова Станислава Каторова.

По его словам, организаторами акции стали Центральная городская клиническая больница Реутова и Московская областная станция переливания крови. Всю кровь, которую сдали жители города, передадут в медучреждения Московской области.

"За пять-семь минут каждый участник акции сдал до 450 миллилитров крови", — отметил Каторов.

Следующий день донора состоится в Реутове 20 декабря. Принять участие в акции может любой желающий старше 18 лет без жалоб на здоровье, при наличии паспорта гражданина РФ. Кандидаты на сдачу крови должны пройти анкетирование и экспресс-обследование.