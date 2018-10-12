Аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" получат дополнительные названия

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Международные аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" получат дополнения к своим официальным названиям в честь выдающихся людей России, говорится в Instagram правительства Подмосковья.

"Сегодня стартовал общенациональный конкурс "Великие имена России" — 45 воздушных гаваней международного и федерального значения получат дополнения к своим официальным названиям. Для этого будут предложены имена соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России. Они должны иметь историческую связь с городом или областью, в котором расположен аэропорт", — отмечается в социальной сети.

Сообщается, что аэропорты сохранят свои общеизвестные оригинальные обозначения, однако будут дополнены именами известных в России людей. Общественная палата Московской области проведет ряд обсуждений с привлечением муниципальных палат, лидеров мнения, представителей организаций, совета ветеранов и жителей региона.

"Уже с сегодняшнего дня (11 октября — ред.) жители Подмосковья могут присылать на сайт Общественной палаты области свои идеи и предложения. А в самые ближайшие дни мы организуем на базе наших муниципальных общественных палат обсуждение этой идеи в каждом районе и городе", — цитирует пресс-служба слова зампреда Общественной палаты Подмосковья Татьяны Дмитриевой.