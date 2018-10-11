Штрафы за нарушение ПДД в Подмосковье с 2019 года будут зачислять в дорфонд

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мособлдума утвердила поправки в законодательство, в соответствии с которым штрафы за нарушения правил дорожного движения будут направлять напрямую в дорожный фонд Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Полученные средства от нарушений ПДД пойдут на дорожную деятельность, в том числе на обеспечение безопасности дорожного движения, ремонт и содержание автодорог", — цитирует пресс-служба слова министра Алексея Гержика.

Сообщается, что принятые изменения в закон позволят направлять деньги со штрафов целенаправленно — только в дорожный фонд.

"Ранее средства, которые поступали от штрафов за нарушения правил дорожного движения, распределялись в бюджеты регионов на исполнение их полномочий", — резюмирует министерство.