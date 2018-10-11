В Подмосковье открыли распределительный центр интернет-магазина "Утконос"

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН (Московская область), 11 окт — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл на территории индустриального парка "Север" в Московской области распределительный центр интернет-магазина "Утконос", передает корреспондент РИА Новости.

"Центр, который здесь построен позволит 2,5 тысячам человек обрести работу. Для нас это тоже важно… Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, уверен, что это не первый и не последний распределительный центр, в том числе и для "Утконоса"", — сказал глава Подмосковья.

Проект распредцентра реализован при активном содействии правительства Московской области. Общий объем инвестиций в строительство составил 3,3 миллиарда рублей.

Склад будет обслуживать Минское, Можайское, Рублевское, Ленинградское, Новорижское, Дмитровское направления Подмосковья, а также Северо-Западный, Северный и частично Центральный округа Москвы.