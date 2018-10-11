Глава Подмосковья обсудил с представителями Италии инвестиции в регион

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил перспективы сотрудничества с президентом итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтаной, говорится в Instagram главы Подмосковья.

"У нас работает порядка 50 итальянских компаний в Московской области. Все они успешные и с хорошей репутацией. Знаю, что есть намерения у одной из итальянских компаний, которая расположена в Ломбардии, организовать мебельное производство у нас", — цитирует пресс-служба слова Воробьева.

Сообщается, что на встрече глав Ломбардии и Подмосковья также присутствовал посол республики Италия в РФ Паскуале Терраччано.

"Ломбардия — наиболее экономически развитая область Италии, на ее долю приходится пятая часть ВВП страны. В прошлом году внешнеторговый оборот Подмосковья с Италией составил 1,41 миллиарда долларов США", — отмечает пресс-служба.