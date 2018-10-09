Заключенным Подмосковья улучшат медицинскую помощь

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В исправительной колонии № 1 Дмитровского района Московской области прошло совещание, в ходе которого члены круглого стола приняли резолюцию об улучшении качества медицинской помощи для заключенных. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерину Семенову.

"Обращений по вопросу оказания медпомощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным меньше не становится, сейчас они составляют 11% от всех жалоб, которые связаны с нарушением прав граждан", — рассказала Екатерина Семенова.

Чаще всего с жалобами на некачественное медицинское обслуживание, транспортировку и совместное размещение с больными туберкулезом обращаются заключенные изоляторов временного содержания. С проблемами также сталкиваются психиатрические диспансеры, которые из-за отсутствия свободных мест не могут принять пациентов.

В 2016 году областной психиатрической больнице имени Яковенко выделили 140 кроватей, но в настоящее время в квалифицированной помощи нуждаются 45 человек.

"Есть крайняя мера — договоренность с Пермским краем, где есть возможность разместить пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями. Но подумайте, насколько тяжело будет родственникам добираться до стационара, чтобы побыть рядом с близкими", — объяснила Екатерина Семенова.

Представители УФСИН, МВД и здравоохранения Подмосковья перед началом круглого стола проверили медсанчасть исправительной колонии в поселке Новое Гришино, где за помощью ежедневно обращаются около 100 человек. У заключенных есть возможность обратиться к стоматологу, гинекологу или получить направление в стационар. В случае серьезных заболеваний также возможна госпитализация в районные больницы.

Участники совещания пришли к выводу, что необходимо внести изменения в законодательство, составили резолюцию решения проблем оказания медпомощи, а также дали необходимые рекомендации Минздраву МО и региональному Министерству социальной защиты.