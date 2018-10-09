Подмосковье может привлечь в 2018 году 850 миллиардов рублей инвестиций

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Объем привлеченных в Московскую область инвестиций может достигнуть в 2018 году отметки 850 миллиардов рублей, говорится на официальном сайте регионального правительства со ссылкой на выступление губернатора Андрея Воробьева в ходе форума "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее".

Глава Подмосковья отметил, что местные власти работают по "золотому стандарту" привлечения инвесторов, который предполагает поддержку бизнеса в рамках специальных программ и обеспечение предпринимателей инфраструктурой.

"Такое отношение к инвестициям оборачивается тем, что в 2017 году мы получили 670 миллиардов рублей (инвестиций — ред.), а в этом году выходим на 820-850 миллиардов рублей", — цитирует портал слова Воробьева.

Организатором форума "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее" выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Советом Федерации Федерального Собрания РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.