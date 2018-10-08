Подмосковные учителя пройдут исследование компетенций

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Масштабное исследование компетенций учителей стартует с 9 октября в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства образования.

"В исследовании примут участие педагоги из Московской области по шести дисциплинам: история, обществознание, экономика, право, русский язык и литература, математика и информатика — всего 316 подмосковных учителей из 40 муниципальных образований", — подчеркивается в сообщении.

По данным министерства, в ходе исследования учителя будут выполнять специальные задания по материалам, разработанным на федеральном уровне, а также ответят на вопросы анкеты, часть которых направлена на выявление психолого-педагогических аспектов деятельности учителя.

"Мероприятие проводит Рособрнадзор, оно затронет педагогов из 45 субъектов России. Решение об участии в исследовании регионы принимали добровольно", — говорится в пресс-релизе.