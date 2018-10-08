В ивантеевском дендропарке с 1 ноября начнут проводить экскурсии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Открытие одного из старейших дендропарков страны — им. академика А.С. Яблокова в подмосковной Ивантеевке — состоится 10 октября, а уже с 1 ноября там начнут проводить экскурсии, говорится в пресс-релизе министерства имущественных отношений Московской области.

"В летний период с территории дендропарка был удален пожароопасный сухостой и ветровал, установлено новое ограждение, чтобы предупредить бесконтрольный доступ жителей на территорию, его засорение и порчу ценных пород деревьев и кустарников, а также проведен ремонт центрального входа", — отмечается в сообщении.

В открытии дендропарка примут участие депутат Мособлдумы — генеральный директор АО "Мособлгаз" Дмитрий Голубков, исполняющий обязанности Минмособлимущества Алексей Вьюрков, представители администрации городского округа Ивантеевка, внучка академика А.С. Яблокова Елена Мочалова, а также легендарный путешественник Федор Конюхов.

"В 2015 году Ивантеевский лесопитомник был передан в собственность Московской области. С тех пор усилиями правительства (региона — ред.) и дирекции лесопитомника идет восстановление профильной деятельности предприятия", — подчеркивается в пресс-релизе.