Таможня Подмосковья перечислила 151 миллиард рублей в федеральный бюджет

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московская областная таможня перевела в доход федерального бюджета 151,5 миллиарда рублей в третьем квартале текущего года. Плановое задание перевыполнили на 3,5 миллиарда. Об этом сообщил "360" со ссылкой на пресс-службу Московской областной таможни.

По мнению первого замначальника ведомства Александра Дурова, такие показатели отчасти связаны с ростом курса доллара.

"Но в целом тенденция говорит об успешном совершенствовании мер по таможенному администрированию, создании благоприятных условий для бизнеса. Кроме того, Московской областной таможне удается удерживать высокий уровень индекса таможенной стоимости. Это показатель средней стоимости товара в долларах за килограмм веса", — подчеркнул Дуров.

Снизившиеся объемы грузопотока в регион не повлияли на собранные таможенные платежи. Снижение импорта обусловлено уменьшением грузооборота из стран дальнего зарубежья на 6%. За последние три месяца таможенниками было оформлено свыше 1 миллиона тонн товаров. Общая стоимость составила 12,5 миллиарда долларов США.