Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в поселке Молодежный

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в поселке Молодежный, говорится в сообщении ведомства.

"Согласно утвержденному проекту, общая площадь здания составит две тысячи квадратных метров, пропускная способность — 42 человека в смену. На объекте будут учтены требования доступности для маломобильных групп населения", — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, заказчиком строительства выступает закрытое административно-территориальное образование городского округа Молодежный Московской области. Финансирование будет осуществляться за счет областного бюджета в рамках реализации региональной госпрограммы "Спорт Подмосковья" на 2017-2021 годы.