Мособлдума приняла закон об инициативном бюджетировании

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московская областная Дума приняла в четверг закон о развитии инициативного бюджетирования — способа софинансирования общественно-полезных идей граждан, передает корреспондент РИА Новости.

Инициативное бюджетирование, как правило, будет касаться проектов по благоустройству города, социальной или культурной сферы.

Граждане смогут выносить свои предложения на голосование, лучшие будут отобраны властями и реализованы почти полностью за счет бюджетных средств.

В соответствии с законом, участниками инициативного бюджетирования могут стать местные жители, инициативные группы и юридические лица.

Мособлдума в четверг приняла закон во II и III чтениях. Он вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.