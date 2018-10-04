Мособлдума приняла закон об инициативном бюджетировании

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московская областная Дума приняла в четверг закон о развитии инициативного бюджетирования — способа софинансирования общественно-полезных идей граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Граждане смогут выносить свои предложения на голосование, лучшие будут отобраны властями и реализованы почти полностью за счет бюджетных средств.
В соответствии с законом, участниками инициативного бюджетирования могут стать местные жители, инициативные группы и юридические лица.
Мособлдума в четверг приняла закон во II и III чтениях. Он вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.