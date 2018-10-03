Лучших педагогов Подмосковья премируют

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии дня учителя, который будет отмечаться в пятницу, 5 октября, принял участие в церемонии награждения лучших педагогов региона, которые получат денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы главы Подмосковья.
Отмечается, что в среду были награждены победители конкурса на звание "Педагога года Подмосковья", "Воспитателя года Подмосковья", а также "Лучшего учителя-предметника и лучшего учителя начальных классов". Всего было награждено 20 работников образовательных учреждений. Победители конкурсов получили денежное вознаграждение.