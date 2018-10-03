В Серпуховском районе Подмосковья до конца года откроют две школы

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Две школы на 600 мест каждая планируют ввести в эксплуатацию до конца 2018 года в микрорайоне "Ивановские дворики" Серпухова и в поселке Большевик Серпуховского района Московской области, говорится в сообщении регионального министерства строительного комплекса.

"На объектах завершены строительно-монтажные работы. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, монтаж оборудования. Ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца 2018 года", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что школы возведены в рамках государственной программы "Образование Подмосковья" за счет средств бюджетов Московской области и муниципального образования.