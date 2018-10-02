"Социальная скидка Подмосковья" помогла льготникам сэкономить 3,9 млрд руб

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Региональная программа поддержки социально незащищенных слоев населения "Социальная скидка Подмосковья" помогла льготникам за три года сэкономить в общей сложности 3,9 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Данная программа дает возможность покупателям сэкономить и приобрести товары со скидкой. Для этого на кассе магазина нужно предъявить социальную карту жителя Московской области", — отмечает ведомство.

Сообщается, что пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и другие льготники при предъявлении социальной карты получают в магазинах скидку от 5% до 10% ежедневно по будням с 9.00 до 13.00.

"За период с сентября 2015 года по текущий момент в магазинах, участвующих в программе, было пробито 268 миллионов чеков, а сумма скидки составила 3,9 миллиарда рублей", — подчеркивает министерство.