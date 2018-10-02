Еще 24 медработника получили в Подмосковье льготную ипотеку

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Свидетельства на получение жилищной субсидии по программе "Социальная ипотека" получили еще 24 медицинских сотрудника из учреждений здравоохранения Подмосковья, говорится в пресс-релизе Минздрава Московской области.

"Такая мера поддержки — эффективный инструмент в борьбе с дефицитом.

медицинских кадров. Мы понимаем, что заинтересовать высококвалифицированных специалистов можно только обеспечив им комфортные условия труда и предложив различные меры поддержки", — цитирует пресс-служба словам министра Дмитрия Матвеева.

Сообщается, что с начала 2018 года такие свидетельства получили уже более 150 врачей, фельдшеров и рентгенлаборантов, а всего в этом году данная мера поддержки будет оказана 280 медработникам.

В соответствии с программой, правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту.

"Социальная ипотека" реализуется с 2016 года.