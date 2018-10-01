МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Доходы жителей Подмосковья увеличились на 3,8% в июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем доходы граждан составили около 43 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Мособлстата.

Среднемесячная зарплата сотрудников подмосковных организаций в июле 2018 года составила 48 953,2 рубля. По сравнению с июнем она снизилась на 9,1%, а по сравнению с июлем 2017 года увеличилась на 10,1%.

Инфляция в июле 2018 года в Московской области составила 0,4%.

Финансовые доходы в расчете на душу населения составили 42 875,8 рубля в июле 2018 года, а расходы — 37 559,5 рубля. Если сравнивать с июлем 2017 года, то среднедушевые номинальные денежные доходы в июле 2018 года повысились на 3,8%. А среднедушевые номинальные денежные расходы в июле текущего года по сравнению с июлем 2017 года выросли на 7,4%.