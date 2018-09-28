200 свидетельств выдадут на право получения жилищной субсидии в МО

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Свидетельства на право получения жилищной субсидии в рамках подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" вручат до конца года 192 специалистам, сообщает телеканал "360".

До конца года планируется вручить свидетельства на право получения жилищной субсидии 192 специалистам, в том числе 153 врачам, 20 учителям, четырем молодым ученым и специалистам, молодым уникальным специалистам и 15 тренерам. Благодаря подпрограмме "Социальная ипотека" свои жилищные условия улучшили уже 306 специалистов различных категорий в Подмосковье. В настоящее время продолжается отбор участников подпрограммы профильными министерствами.

По условиям подпрограммы "Социальная ипотека" участнику возмещают полную стоимость приобретаемого жилья в муниципалитете по месту работы. Специалист, участвующий в программе, оплачивает только начисленные проценты по кредиту.