В Оболенске начнут строительство комплекса по производству сыров

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В городском поселении Оболенск Серпуховского района построят комплекс по изготовлению сырной продукции. Для этих целей инвестору "Терра-Фуд" предоставили в аренду землю площадью 2,2 гектара. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на исполняющего обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексея Вьюркова.

Как уточнили в минимущества, инвестор построит комплекс до 2028 года. Планируется, что он будет производить до 350 тонн продукта в месяц, также будет оборудован холодильный склад для хранения и дозревания готовой продукции и прочие необходимые помещения.

"Проект будет реализован до 2028 года и создаст 150 рабочих мест для жителей области. За время реализации проекта объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет Московской области составит более 699 миллионов рублей", — сообщил Алексей Вьюрков.

По словам и. о. министра, создание предприятия поспособствует как увеличению количества сырной продукции на отечественном рынке, так и созданию новых рабочих мест.