Более 60 объектов получили статус объектов культурного наследия в МО

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Статус объектов культурного наследия получили 65 сооружений в Московской области в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника главного управления культурного наследия Подмосковья Валерию Березовскую.

"В 2018 году статус выявленных объектов культурного наследия приобрели 65 объектов, включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 24 объекта", — заявила Березовская.

Порядка 1,7 тысячи объектов культурного наследия в Подмосковье, по ее словам, археологические.

Березовская добавила, что работа ведомства направлена на пресечение, предупреждение и профилактику нарушений законодательства в отношении территорий музеев-заповедников, музеев-усадеб, достопримечательностей и других объектов культурного наследия в регионе. Кроме того, она отметила, что управление работает над улучшением законодательной базы в сфере сохранения и содержания памятников истории и культуры.