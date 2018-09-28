В Подмосковье за три года вдвое снизилось количество жалоб на подъезды

ЛЮБЕРЦЫ (Московская область), 28 сен — РИА Новости. Количество жалоб на ненадлежащий вид подъездов многоквартирных домов в Московской области уменьшилось в два раза за три года, сообщил замминистра ЖКХ региона Владимир Мельник.

"Динамика жалоб уменьшилась в два раза за три года в процессе ремонта подъездов", — отметил Мельник на конференции "Итоги 25-летия развития законодательства Московской области в сфере формирования комфортной городской среды.

По словам регионального замминистра ЖКХ, в прошлом году были отремонтированы 28 тысяч подъездов, в 2016 году — 10 тысяч подъездов.