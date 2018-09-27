Порядка 30 социальных объектов реконструируют в Подмосковье

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. 26 социальных объектов реконструируют в Подмосковье до 2021 года. Первые шесть будут готовы до конца 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства строительного комплекса Московской области.

В следующем году введут в эксплуатацию 11 объектов, а в 2020 году — еще девять.

Со слов представителя ведомства известно, что в Подольске будет обновлен лечебный корпус с пристройкой спортивно-оздоровительного блока центра "Родина", здание инфекционного отделения воскресенской районной больницы №2, а в городском поселении Калининец Наро-Фоминского округа — дворец культуры и спорта "Тамань".

Завершаются работы и на территории Истры, там скоро отремонтируют пристройку блока начальных классов школы №3. Отремонтируют также здание лицея №23 в Воскресенске и стадион "Спортклуб "Кашира" имени Н.П.Елисеева.

Из 11 объектов, которые планируется реконструировать в 2019 году, пять спортивных объектов, четыре медицинских и два образовательных учреждения.