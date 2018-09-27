200 тысяч жителей Подмосковья получили соцуслуги в 2018 году

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Более 200 тысяч жителей Московской области воспользовались социальными услугами с начала текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда областного правительства — министра образования региона Ольгу Забралову.

На территории Подмосковья социальное обслуживание можно получить в 154 учреждениях. Они оказывают услуги пожилым людям, инвалидам и детям-инвалидам. Социальное обслуживание на дому осуществляется бесплатно одиноко проживающим инвалидам, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и ряду других категорий.

Наиболее востребованными в этом году социальными услугами стали покупка и доставка на дом продуктов, товаров и лекарств, оплата услуг ЖКХ и связи, организация досуга и отдыха.

В Московской области граждане могут воспользоваться приложением "Мобильный центр социальных услуг". По словам Забраловой, с его помощью можно заказать социальное такси, оформить заявку на технические средства реабилитации, выбрать сиделку или получить волонтерскую помощь.

Кроме того, информацию о социальных услугах можно получить на сайтах "Социальная служба Подмосковья" и "Социальный гид Подмосковья".