В Московской области газифицированы два поселка

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Два новых газопровода введены в эксплуатацию в рабочем поселке имени Воровского (Богородский городской округ) и рабочем поселке Черусти (городской округ Шатура), говорится в пресс-релизе вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

"Благодаря вводу новых газопроводов возможность подключить к природному газу свои дома и квартиры появилась почти у 1,4 тысячи жителей. Общая протяженность построенных газопроводов — почти 38 километров", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что с начала 2018 года в Московской области в рамках реализации губернаторской программы введено в эксплуатацию уже 12 новых газопроводов.

"Губернаторская программа "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", — самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках программы построено свыше 1,8 тысячи километров газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов, порядка 153 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома", — говорится в релизе.