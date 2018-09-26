Площадь лесных пожаров уменьшилась в Подмосковье более чем вдвое

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Средняя площадь природных пожаров за время пожароопасного сезона текущего года снизилась в 2,3 раза. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова сообщил телеканал "360".

В 2017 году один природный пожар в среднем наносил ущерб территории площадью 1,93 гектара, а в этом году данный показатель снизился до 0,83 гектара.

По словам Пестова, во время прохождения пожароопасного периода большинство природных пожаров было выявлено и ликвидировано на ранней стадии. Это получилось благодаря организации всестороннего и оперативного мониторинга возгораний в природной среде, а также повышению эффективности работы пожарно-спасательных подразделений.

В Подмосковье действует четырехуровневая система мониторинга лесных пожаров. Она включает в себя авиаразведку, наземное патрулирование, спутниковый мониторинг и 100-процентный охват лесов видеонаблюдением. По данным на 26 сентября, в подмосковных лесах отмечается минимальный, 1-й класс пожарной опасности.