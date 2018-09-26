Площадь природных пожаров в Подмосковье в 2018 году сократилась вдвое

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Средняя площадь природных пожаров в Подмосковье в теплый период 2018 года снизилась более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

"Если в 2017 году один природный пожар в среднем наносил ущерб территории площадью 1,93 гектара, то в 2018 году этот показатель снизился до 0,83 гектара", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что во время пожароопасного периода 2018 года большинство природных пожаров было выявлено и ликвидировано на ранней стадии благодаря всестороннему и оперативному мониторингу, а также повышению эффективности работы пожарных.

"В Московской области функционирует четырехуровневая система мониторинга природных пожаров, включающая наземное патрулирование, авиаразведку, спутниковый мониторинг и 100% охват лесов видеонаблюдением. С 2018 года системы видеомониторинга и спутникового наблюдения интегрированы. Теперь данные этих двух систем отображаются на одной карте", — подчеркивает пресс-служба вице-губернатора Подмосковья.