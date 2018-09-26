Участки со скотомогильниками благоустроят в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Благоустройство территорий со скотомогильниками планируется завершить к концу 2019 года. Реорганизацию и их оформление сейчас обсуждают в комитете по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы, сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета Сергея Керселяна.

Он отметил, что благоустройство скотомогильников требует еще очень много работы.

"Были предложения о выездных заседаниях, но я считаю, что пока смысла нет. С представителями районов мы еще раз соберемся в начале февраля следующего года. Включим обсуждение данного вопроса в план", — сказал Керселян.

По его словам, все работы планируется выполнить к концу 2019 года. На переоформление и благоустройство участков на следующий год правительством планируется выделить 19,8 миллиона рублей. В этом году эта сумма составила 7,7 миллиона рублей. В 2020 году планируется потратить еще восемь миллионов.