В городском округе Истра введен в эксплуатацию жилой дом-долгострой

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Многоквартирный жилой дом, входящий в состав ЖК "Малая Истра" в деревне Высоково городского округа Истра, введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

"Застройщиком ООО "Компания Промсервис" строительство было начато в 2013 году в рамках первой очереди ЖК "Малая Истра".

Первоначальный срок завершения строительства был запланирован на конец 2016 года, но он был нарушен в связи с финансовыми трудностями компании", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что объект представляет собой четырехэтажное здание на 90 квартир площадью 4,1 тысячи квадратных метров.

"Кроме того, в ближайшее время будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию еще одного жилого дома в составе указанного жилого комплекса", — резюмирует министерство.