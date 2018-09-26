В Подмосковье могут появиться электромаршрутки

КРАСНОГОРСК(Московская область), 26 сен — РИА Новости. Министерство энергетики Московской области проработает вопрос о возможности использования электрических автомобилей на базе "Газели" для обслуживания публичных маршрутов в регионе, сказал в среду исполняющий обязанности министра инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов.

"Обратилась компания, которая производит электрические автомобили на базе "Газели". В настоящий момент министерству энергетики поручено проработать вопрос, возможно ли их использовать на внутригородских маршрутах и поставить соответствующую энергетическую инфраструктуру для обеспечения заправки данных автомобилей", — сказал Хромов, комментируя встречу представителей бизнеса с властями Подмосковья.

Ранее сообщалось, что электробусы с динамичной системой подзарядки выйдут до конца года на рейсовые маршруты подмосковных Химок.