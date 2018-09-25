Завод дочерней компании Toyota начнут строить в Подмосковье в 2018 году

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Строительство завода Hino Motors, подразделения Toyota по производству грузовиков, начнется до конца года, сообщил журналистам во вторник министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

"Завод Hino уже спроектирован, соответственно, я думаю, они выдут на площадку в этом году. Планировали сделать это в конце августа, но столкнулись с необходимостью вывоза техгрунта с территории. Сейчас земельные работы завершают", — отметил Хромов.

Ранее сообщалось, что в Химках будет построен завод японской машиностроительной компании Hino. На нем должны производить до двух тысяч мало- и среднетонажных грузовых автомобилей в год. Производство будет сконцентрировано на двух моделях серии Hino GH в трех вариантах комплектации.