В Подмосковье выделят 15 миллиардов рублей на ремонт домов в 2018 году

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Подмосковье до конца 2018 года запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов. На эти цели будет выделено более 15 миллиардов рублей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство ЖКХ Московской области.

В плане стоит замена около 1,8 тысячи лифтов в 592 домах, в 107 домах обновят газовое хозяйство. В 2,3 тысячи зданий проведут строительно-монтажные работы, почти в 1 тысяче домов поменяют инженерные системы. Всего в подмосковную программу капремонта общего имущества на период до 2038 года включено свыше 44 тысяч многоквартирных домов.

В частности, по данным ведомства, в Клину по региональной программе на ремонт 155 многоквартирных домов выделено более 410 миллионов рублей. На настоящий момент проведен ремонт 16 зданий на сумму более 30 миллионов рублей.

Как уточнили в министерстве, завершен ремонт кровли в десяти многоквартирных домах на сумму более 19 миллионов рублей, в трех многоквартирных домах завершены фасадные работы на сумму более 1 миллиона рублей, выполнен ремонт фундамента в одном здании на сумму более 123 тысяч рублей. Также по нескольким адресам проведен капремонт инженерных систем на сумму более 5 миллионов рублей. В четырех зданиях было потрачено более 3 миллионов рублей на установку узлов управления тепловой энергией.