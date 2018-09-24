В Подмосковье выделят 15 миллиардов рублей на ремонт домов в 2018 году

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Подмосковье до конца 2018 года запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов. На эти цели будет выделено более 15 миллиардов рублей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство ЖКХ Московской области.
В частности, по данным ведомства, в Клину по региональной программе на ремонт 155 многоквартирных домов выделено более 410 миллионов рублей. На настоящий момент проведен ремонт 16 зданий на сумму более 30 миллионов рублей.
Как уточнили в министерстве, завершен ремонт кровли в десяти многоквартирных домах на сумму более 19 миллионов рублей, в трех многоквартирных домах завершены фасадные работы на сумму более 1 миллиона рублей, выполнен ремонт фундамента в одном здании на сумму более 123 тысяч рублей. Также по нескольким адресам проведен капремонт инженерных систем на сумму более 5 миллионов рублей. В четырех зданиях было потрачено более 3 миллионов рублей на установку узлов управления тепловой энергией.