В октябре в Зарайске начнет работать мусороперерабатывающий завод

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Подмосковный завод по переработке мусора начнет работу в октябре. Он построен в Зарайске на полигоне "Солопово". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Олега Сынкова.

По его словам, сейчас на заводе отлаживают оборудование.

"В среду ждем лицензию и, если все пойдет по плану, начнем работать со следующей недели. На следующей неделе уже официально сможем работать", — добавил Олег Сынков.

Местные жители уже выразили желание работать на заводе. Сейчас трудоустроиться хотят уже 300 человек из Зарайска.

"Люди думают, что это помойка, свалка, а когда видят условия — все соглашаются. Нам, конечно, очень приятно", — отметил Сынков.

На первом этапе на работу примут 55 человек, на втором — создадут еще 110 рабочих мест.

Всего в Московской области появится 11 мусороперерабатывающих заводов. По словам главы минэкологии региона Александра Когана, первые три предприятия будут открыты в Рошале, Солопове и Серебряных Прудах.