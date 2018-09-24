Оборудование для операций на органах брюшной полости появилось в Домодедове

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В подмосковном Домодедове начали применять новую эндоскопическую стойку для проведения операций на органах брюшной полости. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на и. о. министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.

С помощью нового оборудования уже провели около 30 операций в Домодедовской центральной горбольнице. По словам Маркова, стоимость стойки составляет порядка 9,5 миллиона рублей. Она позволяет давать высокое качество картинки при многократном увеличении.

"Новое оборудование в Домодедовской ЦГБ позволяет безопасно, быстро и эффективно выполнять операции на всех органах брюшной полости и забрюшинного пространства. Множество операций на органах желудочно-кишечного тракта, передней брюшной стенки, которые ранее выполняли через большие разрезы, теперь проводятся через 4-5-сантиметровые проколы", — сообщил Марков.

Он добавил, что период полного восстановления пациента таким образом составляет всего до двух недель.

В 2018 году в Подмосковье выделено около 5 миллиардов рублей на приобретение нового медицинского оборудования.