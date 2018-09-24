Воробьев провел совещание с новым руководством правительства Подмосковья

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с новым руководящим составом регионального правительства, сообщает пресс-служба главы Подмосковья.

"Сегодня мы намечаем и стратегические, и тактические действия областного правительства. Заседание знаменательно тем, что мы в первый раз встречаемся в таком составе после утверждения кандидатур вице-губернаторов и зампредов правительства в Московской областной Думе… Сегодня финальный день, когда мы согласуем все необходимые кандидатуры на должности министров", — цитирует пресс-служба слова губернатора Московской области.

Ранее на очередном заседании Московская областная Дума согласовала предложенные губернатором кандидатуры вице-губернаторов и заместителей председателя правительства Подмосковья.