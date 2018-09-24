Минкульт Подмосковья назвал лучшие региональные организации в сфере туризма

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министерство культуры Московской области подвело итоги конкурса среди региональных организаций в туристической сфере, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Конкурс проводится ежегодно среди организаций туристской индустрии региона в целях повышения качества обслуживания туристов, продвижения регионального туристского продукта и формирования благоприятного имиджа предприятий туриндустрии Подмосковья", — отметило министерство.

В номинации "Загородная гостиница года" победил отель "Москоу Кантри Клаб", в номинации "Городская гостиница года" — отель "Альянс Гринвуд", в номинации "Мини-отель года" — бутик-отель "Грасс парк", в номинации "Эко-отель года" — отель "Царьград", в номинации "SPA-отель года" — гостинично-развлекательный комплекс "Бережки-Холл", в номинации "Горнолыжный отель года" — отель "Свежий ветер", в номинации "Бизнес-отель года" — гостиница "Артурс Village&SPA Отель", в номинации "Пансионат года" — пансионат "Восход" "РКК "Энергия", в номинации "Туроператор года" — "Смарт студия", в номинации "Турагент года" — компания "Золотые Купола".