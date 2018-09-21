Джефф Монсон: Я всегда поддерживал Путина и Россию

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Депутат городской думы Красногорска, боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что СМИ, написавшие о том, что он не поддерживает президента России, вырвали его слова из контекста. Об этом Монсон рассказал в интервью телеканалу "360".

Монсон подчеркнул, что был уверен в том, что рассказывает о своих убеждениях сотруднику Moscow Times, но выяснилось, что это журналист британского издания.

"Слова о Путине, о России были сказаны в позитивном ключе. Их просто вырвали из контекста", — объяснил Джефф Монсон.

По его словам, Путина и Россию он поддерживал всегда, и доказательство этому не только слова, но и поступки. Боец смешанных единоборств заметил, что в будущем будет общаться с представителями прессы осторожнее, но никогда не откажется от своих убеждений.

Он еще раз сделал акцент на том, что поддерживает российского президента, добавив, что не всегда согласен с его позицией.

"Но я уверен на 100%, что он делает все ради блага России, а не собственного благополучия. Он любит Россию. Я тоже ее люблю", — признался Монсон.

Говоря о Владимире Путине, Монсон заявил, что других кандидатур, которые знают и могут сделать то, что делает президент, в России нет.

"Он сделал Россию страной мирового значения. Это очень важно", — добавил спортсмен.

Депутат красногорской городской думы причисляет себя к команде Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева — из-за того, что у них общая цель: улучшить жизнь живущих в России и Подмосковье людей.