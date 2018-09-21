Строители соединили две части строящегося моста через Волгу в Дубне

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Стыковка пролетных строений левобережной и правобережной частей строящегося моста через Волгу завершена в городском округе Дубна, говорится в пресс-релизе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На строящемся мостовом переходе через реку Волга в городском округе Дубна завершен монтаж последних блоков ортотропной плиты руслового пролета. Стыковка пролетных строений левобережной и правобережной части моста началась в августе этого года. Данный этап являлся самым сложным, так как сборка выполнялась непосредственно над судовым ходом. На сегодняшний день сборка металлоконструкций завершена в полном объеме, что составляет более 14 тысяч тонн", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, на мосту в данный момент ведутся работы по устройству гидроизоляции. Одновременно с этим на левом берегу идет укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, на правом — установка карнизных блоков и шумозащитных экранов.

"Мост через реку Волга относится к уникальным искусственным сооружениям — расстояние между русловыми опорами, рассчитанное для сохранения полноценного судоходного движения, составляет 168 метров", — говорится в пресс-релизе.

Министерство подчеркивает, что готовность объекта составляет более 80%, рабочее движение по мостовому переходу планируется запустить уже в декабре 2018 года. В строительстве мостового перехода задействовано порядка 450 специалистов и 30 единиц техники.