Три дренажных колодца для сбора фильтрата смонтировали на полигоне "Кучино"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Три дренажных колодца для сбора фильтрата смонтировали на полигоне ТБО "Кучино" в подмосковной Балашихе в рамках рекультивационных работ, полностью очистные сооружения будут готовы к концу октября, говорится в пресс-релизе администрации городского округа.

"Выполняются работы по монтажу дренажных колодцев, три полностью смонтированы. Всего их будет шесть. На четвертом колодце ведется горизонтальное бурение под телом полигона. Также смонтирован первый блок очистных сооружений и ведется устройство специальных резервуаров для накопления фильтрата и последующей уже очищенной жидкости", — цитирует пресс-служба слова главы муниципального образования Сергея Юрова.

В сообщении отмечается, что фильтрат — опасная свалочная жидкость, которая поступает в подземные воды. Дренажная система устанавливается для того, чтобы предотвратить попадание ядовитой субстанции в водоемы.

На полигоне 20 сентября также установили второй высокотемпературный факел для сжигания свалочного газа мощностью 2,5 тысячи кубометров в час. C октября работы по рекультивации "Кучино" будут проводиться круглосуточно.

"На сегодняшний день склоны полигона полностью покрыты шторами — это временная пленка. Мы проводим работы по выполаживанию склонов. В этом году начали с юга и закончим на западе полигона. До конца года работы по выполаживанию будут выполнены на 35%", — говорится в сообщении со ссылкой на Оливера Кайзера — гендиректор компании-подрядчика "Экоком", которая рекультивирует полигон.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября на территории региона внедряется новый экологический стандарт.