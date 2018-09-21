Три дренажных колодца для сбора фильтрата смонтировали на полигоне "Кучино"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Три дренажных колодца для сбора фильтрата смонтировали на полигоне ТБО "Кучино" в подмосковной Балашихе в рамках рекультивационных работ, полностью очистные сооружения будут готовы к концу октября, говорится в пресс-релизе администрации городского округа.
В сообщении отмечается, что фильтрат — опасная свалочная жидкость, которая поступает в подземные воды. Дренажная система устанавливается для того, чтобы предотвратить попадание ядовитой субстанции в водоемы.
На полигоне 20 сентября также установили второй высокотемпературный факел для сжигания свалочного газа мощностью 2,5 тысячи кубометров в час. C октября работы по рекультивации "Кучино" будут проводиться круглосуточно.
"На сегодняшний день склоны полигона полностью покрыты шторами — это временная пленка. Мы проводим работы по выполаживанию склонов. В этом году начали с юга и закончим на западе полигона. До конца года работы по выполаживанию будут выполнены на 35%", — говорится в сообщении со ссылкой на Оливера Кайзера — гендиректор компании-подрядчика "Экоком", которая рекультивирует полигон.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября на территории региона внедряется новый экологический стандарт.