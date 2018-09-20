Объекты Urban Group в Подмосковье достроят за счет правительства

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Три миллиарда рублей выделили подмосковные власти Фонду защиты дольщиков на достройку объектов Urban Group в текущем году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство строительного комплекса Московской области.

Подготовка к завершению строительства уже началась в конце лета на строительных площадках четырех жилых комплексов. Начало обследований и проектно-изыскательных работ запланировано на ближайшее время.

Затем будет утвержден график завершения строительства проблемных объектов и определен объем необходимого финансирования. Гражданам, вложившим деньги в строительство, сообщат, когда они получат свое жилье.

Согласно плану, в текущем году будут сданы первые четыре дома, не достроенные компанией Urban Group. Ключи получат 2,5 тысячи дольщиков: 1,1 тысячи дольщиков дома №5 в ЖК "Солнечная система", около 600 дольщиков дома №7 в ЖК "Опалиха О3", по 400 дольщиков дома №6 в ЖК "Митино О2" и дома №7 в ЖК "Видный город".

Конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО "Экоквартал", ООО "Ваш город", ООО "Хайгейт", АО "Континент проект" и ООО "Ивастрой" Арбитражный суд Московской области ввел в начале июля этого года. Была разработана дорожная карта по восстановлению прав граждан — участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group.