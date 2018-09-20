Мособлдума утвердила новый состав правительства Подмосковья

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Московская областная дума утвердила кандидатуры на должности вице-губернаторов и зампредов правительства региона, которые предложил губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".

Ильдар Габдрахманов назначен первым вице-губернатором Московской области. Наталья Виртуозова утверждена на должность вице-губернатора Московской области, она будет курировать СМИ и соцкоммуникации. Вице-губернаторами стали бывшие зампреды правительства Дмитрий Пестов и Михаил Кузнецов, за которым закреплена должность руководителя администрации губернатора.

Ольга Забралова утверждена на должность первого заместителя председателя правительства Московской области (кураторство социального блока) — министра образования Московской области. Денис Буцаев занял должность заместителя председателя правительства Московской области (отвечает за инвестиции и инновации, к ним добавятся туризм, потребрынок и услуги).

Игорь Тресков стал зампредом, ранее он занимал в правительстве Подмосковья должность министра транспорта и дорожной инфраструктуры. Заместителем председателя правительства — министром экологии и природопользования назначен Дмитрий Куракин.

Максима Фомина утвердили на должность заместителя председателя правительства Московской области (архитектура, градостроительство, обманутые дольщики). Александра Чупракова — на должность заместителя председателя правительства Подмосковья (конкурентная политика, мировые судьи).

Новым зампредом правительства стала Мария Нагорная, которая до этого работала заместителем начальника главного управления территориальной политики области.