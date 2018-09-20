Метрические книги подмосковных архивов оцифруют

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Официальные записи актов гражданского состояния (рождений, браков и смертей), хранящиеся в муниципальных архивах Московской области, оцифруют в 2019 году, говорится на официальном портале правительства региона со ссылкой на начальника Главного архивного управления региона Петра Петрова.

"На 2019 год запланирована работа по переводу в электронный вид метрических книг, хранящихся в муниципальных архивах (Московской области — ред.). И эти образы также будут доступны в информационной системе "Архивы Московской области"", — цитирует Петрова портал.

Сообщается, что к наиболее востребованным сегодня документам относятся метрические книги и записи актов гражданского состояния. Центральный государственный архив Московской области сможет предоставить пользователям удаленный доступ к ним.

"В Каширском муниципальном архиве хранится самая древняя в Подмосковье метрическая книга 1786 года. Именно эти книги были переведены в электронный вид в первую очередь", — сообщил начальник Главного архивного управления региона.