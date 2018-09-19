Джефф Монсон рассказал, почему решил стать депутатом

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В интервью "360" боец ММА Джефф Монсон рассказал о том, что привело его к депутатскому креслу.

"Я хочу помочь как можно большему количеству людей", сказал Джефф Монсон, отвечая на вопрос, почему решил стать депутатом.

Недавно ставший депутатом совета Красногорского городского округа Подмосковья Джефф Монсон рассказал в интервью "360" о том, почему решил участвовать в выборах.

"Я принял участие в выборах, чтобы получить возможность взаимодействовать с большим количеством людей. Я веду здесь занятия для детей, подростков и взрослых. Это и определяет круг людей, с которыми я могу контактировать. Но я хочу помочь как можно большему количеству, насколько это возможно", — сказал Джефф Монсон.

В должность депутата совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон вступил 14 сентября. Как признался спортсмен, Красногорск стал его второй родиной — здесь Джефф женился и стал отцом.

Также Монсон заявил, что уверен — его деятельность не должна ограничиваться спортом. Для спортсмена заняться политикой означало вникнуть в разные стороны жизни сразу, хотя, признается боец, многие его отговаривали.

"Нужно подходить со всех сторон — заниматься социальными проблемами, включаться в общественную жизнь. А лучший способ сделать это — заняться политикой. Многие, в том числе мои друзья, говорили мне: "Джеф, чувак, что ты делаешь? Политика? Ты спортсмен, не беспокойся о ней. Политика — для сумасшедших". Я им отвечаю: "Все, что происходит в вашей жизни, связано с политикой"", — рассказывает Джефф Монсон.

Он напротив считает, что сумасшествие — не хотеть заниматься политикой.

"Сколько вы зарабатываете, сколько налогов платите, сколько отдаете за собственность, где вы живете, какая школа в вашем районе, насколько она хороша, а образование ваших детей? Какие продукты вам доступны, насколько экологична ваша пища, вода, воздух там, где вы живете? Гаражи, велодорожки — все зависит от политики. Поэтому, когда люди говорят, что не хотят ей заниматься — это сумасшествие", — заявил Монсон.

