В Подмосковье более 150 премиум-такси лишили лицензии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктура Подмосковья из-за отсутствия атрибутики такси лишило лицензии на перевозку пассажиров более 150 автомобилей премиум-класса, среди которых машины марки Jaguar, Cadillac, Porsche и Land Rover, говорится в сообщении ведомства.

"Минтранс Московской области проводит системную работу по приведению регионального такси в соответствие стандартам. Установленный стандарт такси распространяется на автомобили, получающие разрешение после вступления в силу закона о введении единой цветовой гаммы для автомобилей такси в области. Вместе с тем автомобили такси, получившие разрешение до вступления в силу закона, должны иметь атрибутику в виде шашечного пояса и фонаря оранжевого цвета", — отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что Минтранс Московской области аннулировал за период с 31 августа по 6 сентября более 14 тысяч разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, что составляет свыше 11% от всех выданных разрешений на такси в регионе.