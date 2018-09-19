В Подмосковье газифицировали село в Сергиево-Посадском районе

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Газопровод протяженностью 6,6 километра введен в эксплуатацию в селе Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района, сообщает пресс-служба и.о. заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Всего в 2018 году в рамках реализации губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области" планируется ввести в эксплуатацию 50 новых объектов газификации. Благодаря этому более 10 тысяч жителей региона получат возможность газифицировать свои дома", — говорится в релизе.

Отмечается, что уже 10 объектов газификации по программе 2018 года введены в эксплуатацию. Работы ведутся в соответствии с графиком. Традиционно ввод в эксплуатацию большинства объектов годовой программы осуществляется в конце года.