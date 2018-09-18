Определился арендатор одной из частей подмосковной усадьбы "Дача Мамонтова"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Победителем торгов за право аренды "Дачи М. А. Горбова", являющейся частью памятника культурного наследия — усадьбы "Дача Мамонтова", стало ООО "Строительный комплекс", говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.

Отмечается, что объект был выставлен на торги в рамках программы "Усадьбы Подмосковья". Годовая арендная плата за усадьбу составит 221 тысячу рублей.

"Дача Мамонтовых" — сложный объект. В прошлом трехэтажное деревянное здание второй половины XIX века площадью 852 метра пережило два пожара и практически полностью разрушено. Однако по усадьбе разработана научно-проектная документация с предложением по возможному использованию объекта и объему необходимых инвестиций для его восстановления", — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева.

Согласно программе "Усадьбы Подмосковья" победитель торгов получает усадьбу в аренду на 49 лет с условием ее реставрации в течение семи лет. После окончания восстановительных работ арендатор переводится на льготную аренду — рубль за квадратный метр в год.

По данным ведомства, инвестор на территории арендованной в рамках программы усадьбы может не только сделать музей, но и открыть ресторан, гостиницу, организовать рекреационные или спортивные объекты, что позволит ему в будущем окупить затраты.