В Подмосковье выбрали НКО в сфере культуры, которые получат гранты

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Объявлены некоммерческие организаций (НКО), которые получат в 2018 году из регионального бюджета субсидии на реализацию проектов в сфере культуры в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства культуры Подмосковья.

"В 2018 году на субсидии НКО на реализацию проектов в сфере культуры в государственной программе "Культура Подмосковья" предусмотрено 20 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году", — цитирует пресс-служба исполняющую обязанности министра культуры Московской области Оксану Косареву.

Сообщается, что самую большую субсидию — 2,5 миллиона рублей — получит хуторское казачье общество Раменского района на проведение фестиваля казачьей культуры Каzаки.ру. В конкурсном отборе приняли участие 36 организаций, лучшие 23 проекта получат субсидии.

"Впервые обладателями субсидии стали фонд сохранения культурного наследия художника Михаила Абакумова (Коломна) — поддержка и развитие традиционных и новаторских направлений в изобразительном искусстве; АНО "Театр-лаборатория "Квадрат" (Дубна) — создание спектаклей для развития и сохранения традиций русского репертуарного драматического театра; АНО "Центр развития русской культуры, традиций и эколого-просветительской деятельности" (Одинцово) — проведение семейного фестиваля "Традиция"; АНО "Детско-молодежный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив "Новый город" (Красногорск) — реализация молодежного творческого проекта "Город А"; АНО "Центр социокультурных и образовательных инициатив "Интеллект плюс" (Мытищи) — проведение первого областного фестиваля "Душа Баяна"", — резюмирует министерство.