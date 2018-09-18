В Подмосковье подготовлена предварительная кадастровая оценка недвижимости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Промежуточный отчет о государственной кадастровой оценке недвижимости подготовлен в Московской области, говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.

"С января 2018 года в Подмосковье проходит государственная кадастровая оценка, в рамках которой специализированное государственное бюджетное учреждение "Центр кадастровой оценки" определило новую кадастровую стоимость более 12 миллионов земельных участков и объектов капитального строительства. Результаты этой оценки будут утверждены не позднее 30 ноября 2018 и будут применяться для начисления налогов с 1 января 2019 года", — цитирует ведомство исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова.

Сообщается, что кадастровая оценка в Московской области проведена по новому закону и у собственников появилась возможность ознакомиться с кадастровой стоимостью до ее утверждения.

"В фонде данных Росреестра и на сайте Центра кадастровой оценки опубликован промежуточный отчет о государственной кадастровой оценке, чтобы каждый собственник посмотрел этот документ и проверил, правильно ли оценили его собственность, верны ли характеристики недвижимости (площадь, материал стен, год постройки и т.п.). Если человек не согласен с величиной кадастровой стоимости — можно подать замечание в ГБУ "Центр кадастровой оценки". На это законом отводится 50 дней", — сообщает ведомство.

Отмечается, что проверить проектную кадастровую стоимость можно любым удобным способом: через региональный портал госуслуг, сайт Центра кадастровой оценки, фонд данных кадастровой оценки Росреестра, сайт Министерства имущественных отношений области (mio.mosreg.ru). Достаточно ввести кадастровый номер объекта, подчеркивает министерство.

Промежуточный отчет о кадастровой оценке недвижимости Подмосковья будет доступен жителям области до 12 ноября, замечания к отчету будут приниматься до 2 ноября текущего года.