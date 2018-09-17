Воробьев предложил кандидатуры вице-губернаторов и зампредов правительства

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес на рассмотрение Мособлдумы кандидатуры вице-губернаторов и зампредов областного правительства, говорится в Instagram пресс-службы главы Подмосковья.

"Первым вице-губернатором я вношу кандидатуру Габдрахманова Ильдара Нурулловича, хорошо известного по работе в Московской области и Государственной думе ранее, вице-губернаторами — Виртуозову Наталью Сергеевну, Пестова Дмитрия Владимировича и Кузнецова Михаила Михайловича, он также является руководителем администрации", — цитирует пресс-служба Воробьева.

Согласно сообщению, первым заместителем председателя правительства губернатор внес Ольгу Забралову, как и прежде она будет заниматься социальным блоком. Заместителями председателя правительства — Игоря Трескова, Максима Фомина, Дениса Буцаева, Александра Чупракова и Марию Нагорную.

"Еще одного зампреда я внесу позже, его кандидатура еще рассматривается. Он будет заниматься экологическим блоком, наведением порядка и уходом лесов", — отметил губернатор.

Сообщается, что губернатор внес список на утверждение областного парламента. Зампредов правительства стало на одного меньше, чем было ранее. Кандидатуры будут рассмотрены в четверг на ближайшем заседании Московской областной Думы.