В Подмосковье растет число детей, рожденных с помощью ЭКО

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Число детей, рожденных в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), увеличилось в Московской области более чем в пять раз за четыре года, сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Мы стараемся с каждым годом делать ЭКО более доступным для жительниц Подмосковья. Длительность ожидания процедуры составляет не более 30 дней. Для оформления квоты на ЭКО за счет обязательного медицинского страхования (ОМС) необходимо, в первую очередь, пройти обследование в женской консультации по месту жительства", — цитирует пресс-служба главу регионального Минздрава Дмитрия Маркова.

По данным Забраловой, в Московской области с начала 2018 года за счет средств ОМС совершено свыше 3,1 тысячи процедур ЭКО, в результате чего родилось более 1,3 тысячи детей.